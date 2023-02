Cagliari, Ranieri: «Vogliamo rendere felici i tifosi. Jankto? Siamo tutti una famiglia»

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Serie B e non solo

JANKTO – «Jankto gran giocatore e professionista, ha dato questo messaggio per sentirsi libero e lo apprezzo tantissimo, ce ne fossero altri come lui che fanno capire che siamo tutti una famiglia e non esistono differenze».

BILANCIO – «La squadra l’ho sentita subito vicina. I tifosi sono meravigliosi e lo sapevo, è sempre un piacere regalare una gioia, quando vinciamo si va a lavoro e in famiglia con il sorriso, cerchiamo di farli essere felici ma non sempre ci riesce. Vedono che vendiamo cara la pelle e non ci arrendiamo. Ancora aspetto alcuni infortunati, hanno una gran voglia di arrivare perché ho bisogno di tutti»

