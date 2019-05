Calciomercato Cagliari, chi va e chi resta in Sardegna: la situazione

Il Cagliari aspetta di stabilizzarsi prima di affondare il colpo sul mercato: in tanti lasceranno la Sardegna. Ecco la situazione

Il mercato del Cagliari aspetta a decollare, secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport. I sardi preparano le uscite di due giovani talenti: Cragno e Barella. Nel frattempo, saluta Luca Pellegrini che ritornerà a Roma dopo il prestito. Cagliari in mano agli esperti? Non proprio, in Sardegna si è dato un termine anche ai veterani: “avete dieci giorni per decidere se restare o andare”.

E mentre si aspetta Cigarini, ci sono dubbi anche su altri veterani: Padoin (in stand by), Cacciatore (bisogna discuterne col Chievo), Srna (ingaggio troppo alto). Thereau tornerà alla Fiorentina dopo il prestito. Bradaric è in forse. Nel frattempo, ecco chi piace.