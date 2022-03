Cagliari, ripresi gli allenamenti ad Asseminello: testa alla Lazio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Cagliari è sceso in campo per preparare la sfida di sabato all’Unipol domus contro la Lazio: rossoblù al lavoro

Il Cagliari attraverso il sito ufficiale ha pubblicato il report dell’allenamento giornaliero: testa alla sfida di sabato contro la Lazio.

IL COMUNICATO – «Ripresa degli allenamenti in vista della Lazio: i rossoblù si sono ritrovati questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini per iniziare a preparare la gara di sabato sera all’Unipol Domus (ore 20.45).Attivazione e mobilità in campo ad aprire la seduta odierna. A seguire lavori di forza e tecnica; esercitazioni sul possesso e partitella finale giocata in campo ridotto».