Ranieri post Cagliari Salernitana: «Vittoria pesante per la salvezza»

L’allenatore del Cagliari Ranieri ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro la Salernitana. Le parole

Ranieri ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra Cagliari e Salernitana nel post gara.

3 PUNTI- «Pesano tantissimo questi tre punti. Hanno riaperto la partita, pensavamo di averla già conclusa. Cosi non si va avanti in Serie A. Segnale importante per noi stessi. Siamo in forma. Ho recuperato Oristanio e Shomurodov. Dovevamo fare i 3 punti e li abbiamo fatti facendo quattro gol. Sui due presi dovevamo stare attenti»

2 GOL SUBITI- «Un blackout totale. Un peccato perché stavamo controllando la partita. Sapevamo che la Salernitana ci stava attendendo. Li abbiamo lasciato il possesso passa. Peccato aver preso due gol. Non dovevamo, ma li si vede quando una squadra è matura »

SHOMURODOV– «Determinante. Doveva entrare nella nostra mentalità. Quando è entrato nel mood, si è fatto male. Adesso finalmente sta bene. Come posso lo metto. Ha qualità, velocità e vede la porta»