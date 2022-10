Capozucca non è più il direttore sportivo del Cagliari: a comunicarlo è il club rossoblu con un comunicato

Con un comunicato ufficiale il Cagliari ha comunicato che oggi terminae il rapporto con il proprio direttore sportivo Stefano Capozucca. Questo il comunicato ufficiale del club:

«Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale».

