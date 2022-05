Cagliari, si respira aria nuova: nessun ritiro in vista della Salernitana

Clima disteso nel corso del primo allenamento del Cagliari del nuovo mister Agostini. Nessun ritiro previsto in vista della Salernitana

In queste ultime settimane, per scelta della società e per decisione spontanea degli stessi giocatori, il Cagliari si è chiuso più volte tra le mura del Centro Sportivo di Assemini per tenere alta la concentrazione a pochi giorni dai suoi impegni di campionato. Decisione che, tuttavia, non ha sempre portato ai risultati sperati, anzi.

Ora, con Alessandro Agostini (succeduto a Mazzarri) al timone della compagine rossoblù, si cambia musica e si respira aria nuova. A dimostrarlo, riferisce La Gazzetta dello Sport, il fatto che la società non abbia predisposto alcun ritiro in vista dell’importantissima e decisiva sfida di domenica con la Salernitana. All’Arechi, probabilmente, anche le famiglie dei giocatori per sostenere il Cagliari nella sua conquista della salvezza.