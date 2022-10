Cagliari, via il ds Capozucca: ecco chi può sostituirlo

Cagliari, via il direttore sportivo Capozucca all’improvviso. Ecco ora chi può prendere il suo posto in rossoblù

Una notizia praticamente arrivata a ciel sereno: il Cagliari solleva dall’incarico Stefano Capozucca, che non sarà più il direttore sportivo. Si chiude, di fatto, la seconda avventura con i sardi, durata circa 20 mesi dopo il biennio 2015-2017. Iniziano a filtrare i primi nomi su chi dovrà prendere ora il suo posto.

Il Club Manager Roberto Muzzi, tornato in Sardegna questa estate, potrebbe passare di ruolo. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de L’Unione Sarda, uno dei nomi papabili resta Mauro Meluso, d.s. dell’attuale allenatore Fabio Liverani negli anni trascorsi dal tecnico in quel di Lecce. Ma non si escludono ipotesi estere, come un tentativo per Leonardo, legato al patron da vecchia amicizia e che, nell’estate del 2017, fu ad un passo dal prendere le redini della panchina del club.