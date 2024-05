Nesta: «Playoff Serie B, decisivo il FATTORE CAMPO, saranno gare diverse dal campionato. I giovani migliori li ha la REGGIANA. E su Pohjanpalo e Cutrone dico che…»

Alessandro Nesta, allenatore della Reggiana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione, dei migliori giocatori e dei playoff

Allenatore della Reggiana, Alessandro Nesta non è direttamente interessato alla coda della Serie B, né ai playoff, né ai playout. Su La Gazzetta dello Sport propone la sua visione delle favorite in questa volata che provocherà sicuramente grandi emozioni.

I PLAYOUT – «La Ternana forse avrebbe potuto fare un po’ di più, ma il percorso stagionale obiettivamente è quello. Il Bari aveva grandi aspettative e ha deluso, ma come organico è favorito».

I PRELIMINARI DEI PLAYOFF – «Saranno partite totalmente diverse dal campionato. Quando ho fatto i playoff con il Frosinone (2020, ndr) eravamo ottavi, ma poi siamo arrivati fino alla finale e perso contro lo Spezia. Si mescolano le carte, non puoi sbagliare, sono sfide strane, difficili, molto particolari».

IL FATTORE CAMPO – «Sì, sono vantaggi notevoli per Palermo e Catanzaro: sono le favorite per la semifinale».

VENEZIA E CREMONESE – «Riposarsi in questo momento fa bene alle gambe, non alla testa: bisogna tenere sempre l’attenzione alta. Penso che Vanoli e Stroppa in questi giorni stiano pensando proprio a questo, all’aspetto psicologico, soprattutto a Venezia dove magari c’è un po’ di delusione per aver perso la volata con il Como e non essere arrivati secondi».

POHJANPALO CAPOCANNONIERE, CUTRONE MVP DELLA B – «Marcare li avrei marcati (sorride)… Sono diversi: Cutrone attacca molto le linee, Pohjanpalo è un giocatore d’area che spacca le reti. Diversi e fortissimi».

I SUOI OSCAR DEL CAMPIONATO – «A parte quei due attaccanti e i soliti nomi, dico Felici della Feralpisalò e Ghilardi della Sampdoria. E come giovani, per distacco, dico i miei».