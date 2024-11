Cagliari, Zappa oscura Leao nella gara di doppiette

Il Cagliari di Davide Nicola riacciuffa il Milan nel finale in un pirotecnico 3-3 all’Unipol Domus

Ci sono partite dove il migliore in campo è colui che non ti aspetti. Gabriele Zappa non spicca infatti per doti realizzative poiché prima del match contro il Milan, il ragazzo di Monza aveva all’attivo nove gol in carriera in 166 partite con un solo centro in Serie A.

Stavolta il terzino del Cagliari nonché tifoso rossonero ha deciso di non avere pietà con la sua squadra del cuore, realizzando una doppietta clamoroso che ha praticamente oscurato quella fatta da Leao. Per i quotidiani non ci sono dubbi sul suo voto:

LA GAZZETTA DELLO SPORT – 8,5

CORRIERE DELLO SPORT – 7

TUTTOSPORT – 8