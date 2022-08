Cagni: «Juventus in costruzione, è dietro a Inter e Milan»

L’ex allenatore Luigi Cagni ha parlato della Juventus e del suo inizio di campionato

Inter e Napoli hanno impressionato, buon pari del Milan a Bergamo e il passo falso della Juventus: qual è la sua favorita per lo scudetto?

«La Juventus è ancora in costruzione, quindi è molto difficile valutare la squadra a differenza delle altre. Squadre come Inter e Milan sono già fatte, in questo momento conta anche l’aspetto fisico e la preparazione delle varie squadre».

La Juve quindi non parte alla pari?

«No, non parte alla pari, le favorite sono Milan e Inter. Hanno cambiato poco e le squadre sono le stesse, con l’aggiunta di giocatori di qualità. Il Napoli ha cambiato di più: la difesa può essere un’incognita, in attacco invece sono più forti di prima. La Juventus invece deve ancora far tutto e parte dietro».

Quanto rischia di pesare l’assenza di Di Maria e Pogba?

«È pesata molto. Di Maria è un giocatore di grandissima qualità, stava già facendo vedere quello che vuole Allegri. Pogba lo conosciamo, ma non si è ancora visto. Anche la gestione dell’infortunio è discutibile. Non ho capito la sua decisione e non la capisco da allenatore: è pagato dalla Juventus e la sua scelta deve essere prima per chi lo ha comprato e lo paga».

