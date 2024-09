Caicedo in Kings League? La risposta dell'ex Lazio

Caicedo pronto a debuttare nella Kings League di Gerard Piqué? La risposta dell’ex attaccante della Lazio

Come appreso dalla redazione di Lazionews24.com Felipe Caicedo non parteciperà alla Kings League, il campionato di calcio a 7 creato dall’ex Barcellona Piqué.

In mattinata il portale elfutbolero.com aveva infatti rivelato che stato selezionato da Ibai Llanos come possibile rinforzo per rendere più competitiva la sua squadra: risposta negativa da parte dell’ex centravanti biancoceleste, che ha smentito quindi la clamorosa notizia.