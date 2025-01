Cairo esulta: «Torino di personalità, con Vanoli un buon rapporto. Calciomercato? Vi dico i nostri obiettivi»

Cairo alza la voce dopo la vittoria con la Fiorentina, dal calciomercato Torino al rapporto con Vanoli, lo spirito di Samuele Ricci il gruppo granata

Urbano Cairo alza la voce. Il patron del Torino si trovava in tribuna all’Artemio Franchi domenica scorsa mentre guardava compiaciuto la sfida in campo tra i ragazzi allenati da Paolo Vanoli e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Una gara, che ha visto i granata pareggiare (malgrado l’inferiorità numerica dalla mezz’ora del primo tempo) contro gli avversari gigliati e della quale l’imprenditore alessandrino ha avuto modo di parlare quest’oggi a La Gazzetta dello Sport.

Sulle colonne de la Rosea infatti, Cairo ha sintetizzato alcune delle emozioni figlie della partita appena citata, confessandosi per altro ottimista per il prosieguo della stagione del suo Torino (attualmente dodicesimo della classe in Serie A e a quattro lunghezze dalla zona retrocessione). Focus anche sulle trattative di calciomercato, dove l’editore di Masio – malgrado il pallottoliere degli acquisti sabaudi sia rimasto per ora fermo sul segno zero – ha ribadito la volontà di far bene. Vediamo quindi un estratto della lunga intervista:

CON LA FIORENTINA HA PORTATO BENE – «Io sto vicino ai ragazzi e al mister, con cui c’è un buon rapporto. Ma sono loro che vanno in campo. È il mister che fa le cose. Ma il fatto di sentire la società e il presidente vicino e appassionato, che spinge, emotiva al massimo, è una cosa che piace».

IL PUNTO SUL CALCIOMERCATO TORINO – «L’obiettivo nostro è quello di essere più veloci possibile. Nel mercato di gennaio ti scontri con le indisponibilità di alcune squadre a dare via determinati giocatori, cosa che è successa fino ad ora. Ormai mancano pochi giorni alla chiusura, ma l’obiettivo è quello di intervenire e stiamo lavorando su alcune piste».

A GENNAIO ARRIVÒ 2022 SAMUELE RICCI, OGGI CAPITANO DEL TORINO – «A gennaio abbiamo fatto molto tre anni fa e due anni fa, con acquisti e investimenti per il futuro. Penso a Ricci, a Ilic, a Sanabria che era di prospettiva quattro anni fa. Siamo qui per fare delle cose che siano utili non solo nell’immediato, ma anche nel futuro».

OTTIMISTA PER IL FUTURO – «Vedo una squadra che sta crescendo dal punto di vista della personalità, della voglia. Domenica si è unita in maniera incredibile per non prendere gol e per farlo. Questa è stata una cosa bella».