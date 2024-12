Torino, contestazione a Cairo: tifosi fuori dalla tribuna dopo il Bologna, le parole e l’uscita del presidente – VIDEO

Contestazione in casa Torino, tifosi granata riuniti dietro la tribuna dopo il ko col Bologna, nel mirino il presidente Urbano Cairo, il video dallo stadio

(Lorenzo Bosca – Inviato allo stadio Olimpico Grande Torino). Si respira un clima a dir poco surreale allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al margine del match andato in scena questa sera – Torino Bologna – tra le mura dell’impianto sportivo granata, è iniziata una vera e propria contestazione da parte dei tifosi del club nei confronti del presidente Urbano Cairo. Nello specifico, una buona parte del tifo organizzato – la Curva Maratona tanto per intenderci – ha lasciato gli spalti prima del triplice fischio finale, mentre si consumava appunto la sconfitta casalinga contro il club emiliano.

Gli stessi tifosi si sono quindi dati appuntamento al di fuori dello Stadio, nello specifico dietro la tribuna dove si è accomodato questo pomeriggio proprio l’editore nonché imprenditore alessandrino. Tanti i cori nei confronti della dirigenza, con i supporters della squadra sabauda che invitavano Cairo ed il suo staff a vendere la società. Altrettanta, giusto sottolinearlo, la presenza di forze dell’ordine a presidiare l’evento. Dal suo canto il presidente ha aspettato all’incirca un’ora dopo il termine della gara di Serie A, approfittando di una via secondaria per lasciare quindi il Grande Torino senza problemi. Rapido il suo commento con i giornalisti presenti: «Buona partita, purtroppo quel gol non devi mai prenderlo. Buon Natale». Il video di CalcioNews24.