Torino Bologna Live, al Grande Torino la partita valida per la 17ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca di Torino Bologna

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Torino Bologna Live. E’ tutto pronto per il calcio d’inizio dell’incontro valido per la giornata numero 17 di Serie A, il palinsesto del massimo campionato italiano mette davanti il club piemontese a quello emiliano questa sera tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. Due squadre reduci da una vittoria e oggi alla ricerca di punti preziosi per allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Separate per altro in classifica da appena sei lunghezze: 19 i gettoni confezionati dai padroni di casa, 25 dai rivali granata fino a questo momento, Torino Bologna vogliono far felici i propri tifosi con un regalo anticipato rispetto al prossimo arrivo del Natale.

Lo sanno bene Paolo Vanoli e Vincenzo Italiano, con ambo i tecnici reduci da conferenze stampa decisamente infuocate nel tentivo di motivare o toccare così le giuste corde dei rispettivi tifosi. Appuntamento dunque alle ore 15 in punto, vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Bologna di Serie A.

TORINO BOLOGNA LIVE 0-2

🔴Inizia Torino Bologna

1′ – Clima decisamente particolare oggi al Grande Torino. Curva Maratona priva di bandiere e striscioni, non manca invece la (grande) contestazione nei confronti del patron Urbano Cairo (presente oggi allo stadio).

6′ – Possibile rigore per il Bologna: potenziale fallo di Sosa che interviene in scivolata su Holm

7′ – CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA: ritenuto falloso l’intervento dell’esterno granata, calcierà Castro

9′ – MILINKOVIC SAVIC PARA IL RIOGORE: il portierone granata battezza il lato giusto e neutralizza la conclusione, pronto anche sulla ribattuta (calciata debolmente) dallo stesso Castro

15′ – Si accende la partita: il rigore parato sembra aver rinvigorito gli uomini di Vanoli, ancora nessun occasione da gol però (pealty a parte naturalmente)

25 – OCCASIONE TORINO: da quinto a quinto, cross di Pedersen a servire Sosa che prova la conclusione di prima – colpisce bene – e il pallone termina di poco a lato

27′ – Cresce il Torino: momento che sorride ai granata questo, i ragazzi di Vanoli padroni del gioco

33′ – Si fa male Walukiewicz: calciatore a terra dopo un contrasto ai limiti dell’area di rigore

35′ – Cambio Torino: niente da fare per Walukiewicz, l’ex Empoli esce in barella tra gli appalusi del Grande Torino (al suo posto ecco Vojvoda)

38′ – Arbitraggio ‘all’inglese, come si suol dire, per Piccinini che sembra lasciar correre sulla stragrande maggioranza dei contrasti di piccola entità

40′ – Gara che non decolla. Nè Torino nè Bologna riescono ad apportare la propria impronta sulla partita. Manovra in possesso dei granata, ma il fraseggio è spesso debole quanto inconcludente

43′ – Occasione Torino: opportunità sprecata da Karamoh. L’attaccante lanciato a rete aspetta troppo e a tu per tu con Ravaglia non calcia e si fa recuperare dalla difesa del Bologna

45′ – 5 minuti di recupero

45′ – Fine primo tempo

🔴Inizia il secondo tempo di Torino Bologna

45′ – Doppio cambio Bologna: Fabbian prende il posto di Ferguson e Orsolini di Dominguez

55′ – Buon’azione del Bologna, Freuler mette un pallone invitante in centro. Salva tutto Ricci

62′ – OCCASIONE BOLOGNA: missile terra-aria di Pobega che ‘becca’ in la traversa a Milinkovic-Savi ormai battuto. Il palo trema ancora!

62′ – Cambi in arrivo: Vanoli e Italiano mandano a scaldare tanti dei propri effettivi

64’ – Doppio cambio Torino: esce Gineitis, entra Vlasic. Saluta il campo anche Sanabria, al suo posto Adams.

64’ – E’ un doppio cambio Torino: Ilić prende il posto di Linetty

68′ – Ci prova il Torino: cross di Vojvoda per Ilic che non tira, anzi, lascia sfilare il pallone per Adams che calcia male

70′ – Cambio Bologna: esce Castro, entra Dallinga

⚽71′ – GOL DEL BOLOGNA: ha segnato Dallinga! Colpo di scena al Grande Torino: entrato da appena 30 secondi Dallinga infila Milinkovic con una conclusione ravvicinata. Ottimo il passaggio filtrante di Miranda al termine di un buon contropiede

79’ – Cambio Bologna: esce Miranda, dentro Lykogiannis

79’ – Cambio Torino: fuori Karamoh, lo sostituisce il giovane Njie

80’ – ANNULLATO IL GOL DEL BOLOGNA: dal limite dell’area, l’ex della partita lascia partire – una volta servito – una conclusione precisa quanto potente e soprattutto rasoterra. Battuto Milinkovic che non vede partire la sfera ma l’arbitro ferma tutto per possibile fuorigioco.

⚽81’ – GOL DEL BOLOGNA: l’arbitro convalida la rete dopo il via libera del Var! Italiano avanti per 0-2

87’ – Forcing Torino: i granata cercano la via della rete con tutte le loro forze, d’altro lato però lasciano ampie praterie in difesa

90′ – 6 minuti di recupero

90′ + 6 finito il match: Torino Bologna 0-2

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Ilic, Vlasic, Adams, Lazaro, Dembele, Vojvoda, Tameze, Bianay Balcot, Njie.

Allenatore: Vanoli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Ferguson, Odgaard; Castro.

A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Posch, Erlic, Moro, Orsolini, Karlsson, Iling Junior, Casale, Corazza, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Fabbian, Urbanski.

Allenatore: Italiano.

Arbitro Torino Bologna: Marco Piccinini