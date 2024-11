Torino, parla Cairo: «Cessione? Non voglio vendere, oggi ko immeritato. Sul derby con la Juve…»

Il presidente Urbano Cairo ha parlato dopo Torino Fiorentina, l’intervista del patron granata ai margini del match, dalla sconfitta alla cessione

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E’ tornato a parlare Urbano Cairo, il presidente del Torino era presente – questo pomeriggio a partire dalle ore 15 – allo Stadio Olimpico Grande Torino, per assistere alla sfida tra i padroni di casa e la Fiorentina. Gara che non ha sorriso però ai piemontesi, usciti sconfitti per l’ennesima volta in campionato, complice il gol messo a segno da Moise Kean nel primo tempo.

Al termine della gara, dopo aver interloquito con alcuni membri dello stesso staff del Torino, Urbano Cairo si è soffermato con i giornalisti presenti. Intorno ad un capannello di microfoni l’imprenditore alessandrino si è espresso così sulla sconfitta contro il club gigliato, spaziando anche sull’imminente derby della Mole contro la Juventus e le voci sulla presunta cessione (già ampiamente smentite in settimana) della società.

Le parole di Urbano Cairo dopo Torino Fiorentina:

TORINO FIORENTINA – «Una sconfitta immeritata, secondo me. Perché la Fiorentina è una buona squadra, che ha fatto un filotto di vittorie. Oggi l’occasione l’abbiamo regalata noi, per il resto non ha fatto un tiro in porta. Hanno sempre creato molto. Primo tempo equilibrato, secondo tempo abbiamo dominato. Poi dopo di chè abbiamo preson il palo, il gol annullato di mezza spalla…Se a Roma ero imolto nsoddisfatto, brutta partita. Ma per altro anche a Roma la Roma aveva fatto un tiro in porta: il gol di Dybala punto e basta. Un conto la partita contro la Lazio non mi piacque, contro l’Inter eravamo in 11 contro 10 e per altro tenemmo fino all’ultimo. A Cagliari meritavamo noi, poi ci siamo fatti gol da soli…mentre con Roma e Fiorentina erano partite da 0-0. Poi chiaro, quando perdi e ne perdi troppe di fila non fa piacere, ti devi focalizzare. Però esaminiamo le cose in maniera lucida, sennò buttiamo tutto via. Oggi ho visto anche Pedersen che mi ha fatto una buona impressione, dire la buona buona notizia di oggi. Anche Coco non ha fatto male, anche Walukiewicz. Pedersen ho visto cose importanti, una buona partita con una gamba incredibile. Speriamo adesso che Adams non si sia fatto male. Novità? Tra 48 ore faremo la risonanza per eviatre di avere indicazioni false prime. Ha giocato ancora per un po’…sentiva un po’ di formicolio e si è fermato».

CESSIONE RED BULL – «Non ho avuto contatti con nessuno. Punto. L’ho detto lunedì, lo ripeto adesso…non posso smetire tutti i giorni. Basta. Io ho detto che il Torino non voglio venderlo. Che domanda mi fai? E’ una domanda stupida lasicamelo dire».

DERBY CON LA JUVE – «Il derby è’ una partita importante, speciale, che si carica da sola. Si prepara da sola. Poi il mister la preparerà al meglio., ma è evidente che siamo tutti concentrati».