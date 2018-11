Cairo rassicura il Torino: «Mazzarri sta bene, ecco cosa gli ho detto»

Le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo, in merito alle condizioni del tecnico Walter Mazzarri dopo il malore dei giorni scorsi

Il Presidente del Torino, Urbano Cairo, al termine della partita pareggiata in trasferta 0-0 contro il Cagliari ha parlato ai microfoni dell’agenzia ANSA a proposito delle condizioni di salute del tecnico Walter Mazzarri. Questo il commento fatto dal patron della società granata che ha rassicurato l’ambiente sulle condizioni del tecnico toscano dopo quanto accaduto e oggi sostituito in panchina dallo storico vice Nicolò Frustalupi: «Sta bene – afferma Cairo – sono andato a trovarlo in clinica più volte e le sue condizioni sono buone. Sono io che gli ho imposto di fare tutti gli accertamenti: lui la mattina dopo il malore voleva già stare in campo e voleva partire per Cagliari. Perchè lui pensa solo al lavoro. Io gli ho detto no».