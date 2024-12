Torino, Cairo torna sulla cessione: «Posso fare i 20 anni al Toro, ma forse anche meno. Chi mi contesta…»

Il presidente del Torino Urbano Cairo è tornato ancora una volta a parlare della possibile cessione, ecco cosa ha dichiarato il patron granata

E’ tornato ancora una volta a parlare sulla possibile cessione del Torino Urbano Cairo. L’attuale patron granata – che ha superato quest’oggi Orfeo Pianelli per numero di giorni alla guida del club piemontese – è intervenuto l’altro ieri pomeriggio in occasione dell’evento organizzato per il 60° anniversario del CAM (vale a dire il Catalogo Arte Moderna). Tra i vari argomenti citati l’imprenditore alessandrino ha appunto menzionato la possibilità di lasciare la società piemontese. Vediamo un estratto delle sue dichiarazioni che arrivano il giorno prima della sconfitta dei sabaudi contro il Napoli in Serie A. Le parole immortalate in un video che ha ottenuto grande visibilità sui social.

URBANO CAIRO SULLA POSSIBILE CESSIONE DEL TORINO – «Ho preso il Toro 19 anni fa, anzi 19 anni e 3 mesi fa. Dopodomani, lunedì, divento il più longevo. L’ho preso che era fallito, quindi da un fallimento. Non c’erano neanche i palloni…prendo il Toro. lo prendo il 2 settembre 2005, il campionato era già cominciato – mi danno la possibilità di fare la campagna acquisti in una settimana – e magicamente quell’anno lì siamo promossi in Serie A. Poi facciamo 3 anni di Serie A e torniamo in Serie B, poi torniamo in Serie A 12 anni fa e dall’ora il Toro è sempre stato tra le prime 9 e 10. Un paio d’anni con la pandemia un po’ meno, ma qualche volta anche settimo. Qualcuno dice ‘eh ma il Grande Torino’, sì ma parliamo degli anni ‘40, il mondo era completamente diverso. Da quando sono arrivati i diritti tv nel 1993 è tutto cambiato. Io devo competere fatturando con il Toro €100M con chi ne fattura 4-500. Non è facile, per fare esattamente la stessa. Ho fatto fare un sondaggio, poi qualcuno mi contesta, ma sono contestatori che in cuor loro sanno che se lasciassi il Toro, magari mi rimpiangerebbero. E’ come i figli con i padri, a volte si lamentano sapendo che però il papà e la mamma vogliono bene ai propri ragazzi».

E ancora: «L’altro giorno ho detto che non devo per forza rimanere al Toro a vita. Sono da 19 anni e 3 mesi al Toro, posso fare i 20 anni ma forse anche di meno».