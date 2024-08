Calabria, la Roma VUOLE il capitano del Milan. Una RIVALE però è in pole position per il terzino

Calabria Roma, la VERITA’ sul futuro del capitano rossonero: la PROPOSTA CONCRETA da parte dei giallorossi

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i rumors di mercato su Calabria si sono moltiplicate nelle ultime settimane, e la Roma sta diventando sempre più concreta in termini di futuro per il capitano del Milan sono prive di fondamenta.

L’unica proposta concreta ricevuta da Davide Calabria è quella che è arrivata ai suoi agenti dal Galatasaray. Proposta, però, che non è stata presa in considerazione. Infatti, il terzino rossonero è convinto di avere tutto a disposizione per convincere Fonseca a concedergli fiducia e titolarità lungo l’out di destra.