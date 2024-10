Infortunio Calafiori, il ginocchio preoccupa: Arsenal e Spalletti trattengono il fiato – VIDEO

L’infortunio di Riccardo Calalfiori sporca la vittoria dell’Arsenal in Champions League e spaventa Arteta e Spalletti: oggi gli esami

Vittoria amara per l’Arsenal contro lo Shakhtar. Al 27′ della ripresa infatti si ferma Riccardo Calafiori: brutta torsione innaturale del ginocchio per l’ex Roma e Bologna che è costretto ad uscire. In giornata saranno effettuati i risultati medici per verificare l’entità del danno, ma difficilmente ci sarà per il derby contro il Tottenham.

L’infortunio del difensore spaventa anche il ct dell’Italia Spalletti: Calafiori è uno dei punti fermi della sua nazionale e in vista dei prossimi impegni della nazionale la speranza del tecnico è quella di poter contare su di lui per le ultime partite di Nations League contro Belgio e Francia.