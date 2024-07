Arsenal, Calafiori è partito per Londra: oggi le visite – VIDEO

Giornata importante per Riccardo Calafiori, ormai ad un passo dal diventare ufficialmente un nuovo calciatore dell’Arsenal. Il difensore centrale italiano è infatti partito da pochi minuti per raggiungere Londra, dove effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con i Gunners.

JUST IN: Riccardo Calafiori leaving Rome for London for his Arsenal medical ahead of move from Bologna. He is alongside World Soccer Agency Chair & founder Alessandro Lucci and CEO

