Calaiò sicuro: «Il Napoli può vincere lo scudetto con Conte, non fare le coppe è un vantaggio. Sulla sfida contro l’Inter…»

Le parole di Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, sulle possibilità scudetto degli azzurri di Antonio Conte. I dettagli

Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto in Serie A.

NAPOLI PUO’ VINCERE LO SCUDETTO – «Per me sì. L’Inter sulla carta parte favorita – ha esordito – ma i nerazzurri li vedo più concentrati sulla Champions quest’anno. Un fattore che potrebbe costare qualche punto alla squadra di Inzaghi; mentre gli azzurri hanno il vantaggio di poter pensare solo al campionato. Senza le coppe e con un condottiero come Conte in panchina lo Scudetto è davvero possibile per il Napoli».

FATTORE COPPE E CONTE – «L’effetto Conte si è fatto sentire subito, dando grande solidità alla squadra. Il vero salto di qualità con Antonio è stato nell’impatto mentale avuto sui giocatori, che per otto undicesimi sono gli stessi della scorsa disastrosa stagione. Antonio è un fenomeno e i tanti trofei vinti parlano per lui. Conte è sia allenatore sia gestore. Lavora tantissimo tatticamente sul campo, ma incide al 100% su qualsiasi cosa riguardi la squadra. Non lascia nulla al caso ed è attento a ogni minimo dettaglio. I suoi calciatori ricevono indicazioni su tutto, anche su quello che devono mangiare…».