Calciatori italiani all’estero: Jorginho rivive l’incubo rigori

Jorginho sbaglia dal dischetto come capitato con l’Italia, Donnarumma e Verratti campioni di Francia con polemiche

Jorginho rivive l’incubo dal dischetto. Il Chelsea riesce a battere il West Ham, ma l’italiano è protagonista in negativo: il centrocampista, infatti, sbaglia un rigore all’87’ e rischia di compromettere la corsa dei Blues in questo finale di campionato. Poi, a tempo scaduto, ci pensa Pulisic a segnare il gol vittoria e la squadra riesce a mantenersi al terzo posto, a distanza di sicurezza dalle inseguitrici.

Campioni con polemiche

Il Paris Saint Germain è diventato campione di Francia, ma i tifosi hanno contestato la squadra. La formazione di Pochettino conquista il titolo nonostante il deludente pareggio per 1-1 contro il Lens, con Donnarumma in panchina e Verratti titolare, eppure la piazza parigina protesta per una stagione al di sotto delle attese con una disastrosa campagna in Champions League. Tra gli italiani all’estero, vince il Lione per 5-2 contro il Montpellier, ma Emerson Palmieri assiste dalla panchina ai tre punti conquistati dai suoi compagni.

Grifo a quota nove

In Germania, invece, Grifo continua a segnare: c’è anche la sua firma nel week-end del Friburgo, anche se la squadra impatta per 3-3 contro il Borussia Moenchengladbach e subisce una brusca frenata nella corsa a un posto in Champions. Soddisfazione anche per Esposito, con il Basilea che batte 3-0 il Luzern anche se l’attaccante di proprietà non entra in nessuna delle tre reti realizzate. Balotelli è squalificato, l’Adana Demirspor crolla sotto i colpi del Trabzonspor e perde con un netto 1-3. Successi per Viviano, che batte 2-1 il Giresunspor, e per Okaka, con il Basaksehir che vince 3-0 ma l’attaccante resta fuori dall’elenco dei convocati per un problema fisico. Comincia a ritrovare continuità di minutaggio Bertolacci, in campo fino al 70’: il suo Kayserispor impatta per 1-1 contro l’Antalyaspor. La Stella Rossa di Piccini affronterà domani il Cukaricki nelle fasi finali del campionato serbo, domenica di riposo in Grecia per il Panathinaikos di Brignoli e Macheda.