Calcio femminile, Braghin può lasciare la Juventus a fine stagione. Ultime sul futuro del dirigente bianconero

Secondo quanto riportato da JuventusNews24.com, il ciclo di Stefano Braghin alla Juventus Women potrebbe essere vicino alla conclusione. Dopo 14 anni nel club, di cui nove come direttore della sezione femminile, il dirigente più longevo dell’Area sportiva bianconera starebbe valutando l’addio a fine stagione, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto. La decisione potrebbe essere comunicata alla proprietà nei prossimi giorni.

Braghin considererebbe concluso il suo percorso, un ciclo straordinario che ha portato la Juventus Women dalla sua fondazione, partendo da un “foglio bianco“, ai vertici del calcio italiano ed europeo. Un cammino costellato da 14 trofei, con almeno un titolo vinto in ogni stagione, e culminato recentemente con l’acquisto di una top player mondiale come Lia Wälti. Il dirigente aveva già considerato di lasciare due estati fa, ma era rimasto con l’obiettivo, poi centrato, di riportare lo Scudetto a Torino dopo la vittoria della Roma.

Il futuro della Juventus Women appare già delineato. Braghin stesso ha curato la crescita di un nuovo gruppo di dirigenti. Il suo successore designato è Massimiliano Mazzetta, attuale Deputy Women’s Football Director e protagonista della trattativa Wälti. La struttura si completerà con Andrea Giannarelli come Head of Scouting, Matilde Malatesta responsabile dei prestiti e della futura Seconda Squadra, e Carola Coppo confermata alla guida del settore giovanile.

Qualora l’addio venisse confermato, Braghin diventerebbe uno dei dirigenti più ambiti sul mercato internazionale. Le ipotesi più concrete per il suo futuro portano alla WSL inglese o alla NWSL americana. Meno probabile, ma non da escludere, un nuovo incarico in Serie A femminile, solo a fronte di un progetto ambizioso di ricostruzione. I prossimi mesi saranno dedicati alle valutazioni, con l’impegno per la causa bianconera che resterà massimo fino al termine della stagione.