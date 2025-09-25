Calcio femminile, i portieri non parano? Le straordinarie prodezze di De Jong con la Juve – VIDEO

Calcio femminile, i portieri non parano? Le straordinarie prodezze di De Jong con la Juve fanno cambiare idea a molti scettici

“Nel calcio femminile i portieri non parano”. È uno dei luoghi comuni più stantii e resistenti, una critica superficiale che viene puntualmente smentita da prestazioni di altissimo livello. L’ultima, folgorante, arriva da una giovane esordiente in casa Juventus Women: la parata di prodezze con cui la portiera olandese Danielle De Jong ha blindato la vittoria contro l’Inter è la risposta più potente a ogni pregiudizio.

Arrivata in estate a parametro zero dal Twente, la classe 2002 era stata ingaggiata per crescere alle spalle della titolare, Pauline Peyraud-Magnin. Il suo momento, però, è arrivato prima del previsto, e in una partita tutt’altro che banale: la semifinale di Serie A Women’s Cup contro l’Inter. Con la Juventus in vantaggio per 2-1 e sotto pressione nel finale, De Jong ha fatto il suo esordio ufficiale, diventando l’eroina assoluta del match.

Negli ultimi, concitati minuti di gioco, l’Inter ha provato in ogni modo a trovare il pareggio, ma si è scontrata contro un muro invalicabile. La giovane portiera olandese si è superata con almeno tre interventi prodigiosi, mostrando riflessi felini, coraggio nelle uscite e una sicurezza da veterana. Parate decisive, che non hanno semplicemente salvato il risultato, ma hanno trascinato la Juventus in finale, dimostrando tutto il suo enorme potenziale.

Mentre Peyraud-Magnin resta il punto di riferimento tra i pali, l’esordio di Danielle De Jong ha fatto capire a tutti che la Juventus ha in casa un futuro fuoriclasse. Le sue parate non valgono solo una vittoria, ma sono anche un manifesto della crescente qualità del calcio femminile in ogni ruolo, una risposta sul campo a chi ancora si rifugia in vecchi e superati luoghi comuni.