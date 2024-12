Calciomercato Atalanta, occhi puntati su Bondo del Monza. La situazione per rinforzare il centrocampo

Calciomercato Atalanta, osservato il centrocampista del Monza Bondo in vista della sessione di gennaio. Possibile trattativa con i biancorossi

Uno degli obiettivi di calciomercato da parte dell’Atalanta è sicuramente quello di rinforzare il centrocampo, e uno dei giocatori osservati dai nerazzurri sta stuzzicando l’appetito in Serie A.

Secondo quanto riportato dalla redazione di CalcioNews24, oltre a Magassa (Monaco) i nerazzurri sono interessati a Bondo vista la priorità di potenziare la linea mediana. Contatti avviati già con il Monza per provare a trattare in vista del mercato di gennaio. Occhio però a possibili novità sia per la mediana che per l’attacco.