Calciomercato Atalanta, una RIVALE EUROPEA su Brescianini

Calciomercato Atalanta, ecco la SITUAZIONE ATTUALE di Brescianini dove spunta il Villarreal per il centrocampista del Frosinone

L’Atalanta vuole a tutti i costi Brescianini per rinforzare il centrocampo, ma dall’altra parte i nerazzurri non stanno gareggiando da soli. Fiorentina? Si, però non è la sola a far guerra alla Dea sul giocatore del Frosinone.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, il Villarreal sta fortemente sondando il giocatore e si prospetta una vera e proprio asta con l’Atalanta. Staremo a vedere come si evolverà la situazione di mercato.