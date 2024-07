Atalanta, nel MIRINO Gudmundsson del Genoa. Trattativa? Partirà solo ad UNA CONDIZIONE

Gudmundsson FORTEMENTE osservato dall’Atalanta per rinforzare l’attacco. La situazione di calciomercato sull’attaccante del Genoa

Tante manovre in casa Atalanta dove il calciomercato ha come obiettivo quello di rinforzare la squadra. Non solo, l’obiettivo è anche quello di compensare al meglio le cessioni dei cosiddetti big. Per i nerazzurri si parla molto di Koopmeiners, ma non è da escludere qualche offerta importante per Ademola Lookman: giocatore dove la Dea, in caso di cessione, ha un piano B.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, uno dei candidati a raccogliere l’eredità del numero 11 orobico è Albert Gudmundsson che al Genoa ha portato goal, assist e qualità offensiva. Su di lui ci sono molte big, ma l’Atalanta, in caso di cessione di un giocatore offensivo, sarebbe pronta a presentare una vera e propria offerta.