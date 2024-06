Calciomercato Atalanta, il GIOVANE TALENTO Samuele Inacio. La situazione dell’attaccante nerazzurro

Calciomercato Atalanta, spicca il giovane talento Samuele Inácio in quel di Zingonia. La situazione tra futuro e mercato

Uno dei talenti che l’Atalanta sta sgrezzando, parlando di Settore Giovanile, è sicuramente l’attaccante Samuele Inácio: figlio d’arte dell’ex giocatore dell’Atalanta João Batista Inácio Pià.

Il classe 2008 sta facendo molto parlare di sé in quel di Zingonia, arrivando anche in Nazionale e promettendo molto bene all’interno della “cantera nerazzurra”: salvaguardare le tradizioni con grande ambizione e crescita non solo come calciatore, ma anche come persona.

Ovviamente tale talento non può non passare inosservato (normale routine che vale tutto o niente), e il ragazzo ha ricevuto tre offerte molto importanti dal Bayer Monaco, Borussia Dortmund e Girona. Ovviamente la situazione è in piena valutazione considerando comunque le volontà della Dea di tenerlo.