L’Atalanta OSSERVA Iling Junior valutando le OFFERTE per Koopmeiners. La situazione di calciomercato

Calciomercato Atalanta, uno dei giocatori osservati dai nerazzurri è Iling Junior. La situazione nei confronti dell’esterno della Juve

Difesa, centrocampo, ma soprattutto quegli esterni che servono per alzare notevolmente il livello del gioco di Gasperini. Questo è l’obiettivo dell’Atalanta sul mercato, e sulla situazione Koopmeiners, la Dea è fortemente interessata ad un giocatore della Juve: ala sinistra bianconera dotata di una qualità offensiva molto interessante.

Secondo quanto recepito dalla nostra redazione, il ragazzo è nel mirino dei nerazzurri e non è da escludere che i bianconeri possano inserirlo per poter arrivare a Teun Koopmeiners, ma dall’altra parte la concorrenza non manca: soprattutto in ottica Premier League.