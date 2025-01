Calciomercato Atalanta, nome nuovo per la difesa: osservato Disasi del Chelsea. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, si prova ad osservare in difesa: occhi puntati sul giocatore del Chelsea Disasi. La situazione dei nerazzurri

Se da una parte l’Atalanta sta provando a ritornare in pista per Cherki, dall’altra invece in ottica calciomercato sta provando ad osservare qualche giocatore per la difesa orobica: nonostante la strada sia leggermente in salita.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, i nerazzurri stanno osservando Disasi del Chelsea. Ad oggi soltanto semplice sondaggio, ma nel mercato mai dire mai in determinate situazioni: considerando anche l’interesse di molte squadre della Bundesliga.