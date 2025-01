Calciomercato Atalanta, per l'estate si tratterà per il giovane difensore Ordonez. La situazione nerazzurra - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, a giugno si potenzierà la difesa: una trattativa estiva per portare a Bergamo il giovane Ordonez del Club Brugge

Uno dei reparti che il calciomercato Atalanta vuole potenziare è sicuramente quello della difesa. Tra le tante voci (al di là di quelle che potrebbero essere le cessioni) è spuntato fuori un nuovo nome per la difesa.

Secondo quanto riportato da CalcioNews24, per la difesa l’Atalanta sta fortemente osservando Ordonez del Club Brugge. Possibile una trattativa per l’estate invece che a gennaio, ma sul mercato non si sa mai.