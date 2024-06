Percassi RASSICURA sul calciomercato: «Ecco le MOSSE dell'Atalanta. Koopmeiners? La Juve...»

Le parole dell’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi su quello che sarà il calciomercato dei nerazzurri in estate

A Sky Sport, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi, ha voluto parlare del mercato nerazzurro oltre che alla stagione della Dea.

«Sappiamo bene chi siamo e da dove veniamo. La Serie A è composta da squadre con diverse dimensioni, e siamo orgogliosi di ciò che rappresentiamo. Inter? Abbiamo avuto modo di crescere grazie anche alle relazioni con i nerazzurri milanesi. Calciomercato? Sarà difficile per noi, speriamo di rinforzarci e migliorarci. Se il Real Madrid ha Mbappé noi abbiamo Scamacca. Su De Ketelaere parleremo con il Milan per il riscatto. Koopmeiners? Se dovesse chiamare Giuntoli non ci sarebbe problema, così per tutti».