Come CAMBIA il calciomercato dell'Atalanta con l'infortunio di Scamacca (lottando contro il tempo) - Calcio News 24

Calciomercato Atalanta, come cambiano le carte in tavola dopo l’infortunio di Gianluca Scamacca. Ecco cosa faranno i nerazzurri

L’infortunio di Scamacca pesa come un macigno: molto più di un 4-1 tanto deludente quanto meritato (dove forse si preferiva perdere anche 10-1 pur di non avere il numero 9 fuori dai giochi).

E adesso come cambia il calciomercato dell’Atalanta? Prima del fattaccio la Dea aveva bisogno essenzialmente del solito esterno e davanti ovviamente il testa a testa con la Juventus per quanto riguarda Nico Gonzalez vista la cessione di El Bilal Touré (al di là della questione O’Riley-Koopmeiners).

Ora la priorità si chiama punta pura. Certo, Gasperini ha dichiarato più volte di provare a mettere Zaniolo centravanti, ma un riadattamento rimane pur sempre tale e ovviamente con poche garanzie rispetto a prendere un altro centravanti. Da una parte si può vedere la “fortuna” nella sfortuna dove se fosse capitato a campionato in corso sarebbe stato difficile, ma il mercato può risistemare a patto di avere la volontà di farlo (come ha sempre dimostrato la società).

Davanti comunque le soluzioni non mancano davanti, soprattutto quel CDK-Lookman che ad inizio stagione aveva fatto la differenza prima che Scamacca si sbloccasse. Parlando sempre di calciomercato i nomi sono tanti, troppi per un singolo posto, che vanno da Martial a Pinamonti fino a Lukaku e quel Simeone che l’Atalanta da giugno sta osservando. Quello ideale? Spetta solo a Gasperini scegliere (come giusto che sia), con la consapevolezza di essere nella classica lotta contro il tempo: dove servono oggettivamente solo due colpi (esterno e centravanti) per completare definitivamente la rosa.