Puntare su Touré oppure prendere un altro centravanti? L’OPINIONE dei TIFOSI dell’Atalanta sul calciomercato

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta sui social se è meglio puntare su El Bilal Touré o intervenire sul calciomercato per un vice Scamacca

L’Atalanta e la questione se prendere o non prendere un altro attaccante per fargli fare il ruolo di vice Scamacca. In attesa di capire l’entità di queste voci, ecco il pensiero odierno dei tifosi nerazzurri.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 758 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: il 56% pensa che serva un nuovo attaccante; il restante 44% preferirebbe puntare più su El Bilal Touré e magari più avanti fare valutazioni.