Barcellona, piace Raphinha del Leeds: c’è la concorrenza della Premier

Il Barcellona continua a monitorare anche il mercato per costruire la squadra del futuro: piace Raphinha del Leeds

Il Barcellona continua a monitorare il mercato per costruire la squadra del futuro. In questo senso i blaugrana sarebbero interessati all’acquisto di Raphinha del Leeds.

Sul brasiliano anche Liverpool e Chelsea in Premier League, ma gli spagnoli avrebbero già parlato con Deco del ragazzo. La chiacchierata con il Leeds ancora non è avvenuta, perché bisognerà capire come finirà la stagione la squadra inglese e le eventuali clausole. Lo riporta Fabrizio Romano.