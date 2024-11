Calciomercato Inter, il Verona fissa il prezzo di Belahyane: se Inzaghi lo vuole questa è la cifra

Calciomercato Inter, l’Hellas Verona fa il prezzo di Belahyane: se Simone Inzaghi lo vuole deve spendere questa cifra

Si parla da tempo di un possibile rumors di calciomercato Belahyane-Inter. Il marocchino sta facendo molto bene in Serie A, tanto da essere diventato in poco tempo uno dei migliori della sua squadra.

Ecco che quindi, per questo motivo, sono aumentate le voci sul futuro del giocatore, con numerose squadre (tra cui proprio i nerazzurri e poi il Milan) interessate al suo cartellino. Calciomercato.com afferma che il prezzo del giovane talento sia attorno agli 8/10 milioni di euro. L’Inter starebbe continuando a seguire Belahyane anche se al momento ha decisamente altre priorità rispetto ai rossoneri. Proprio in quel ruolo però, Beppe Marotta e Simone Inzaghi si godono già Asllani come vice Calhanoglu. Riflessioni in casa nerazzurra nelle prossime settimane.