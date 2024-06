Calciomercato Bologna, una BIG ITALIANA su Beukema. Pronto l’ADDIO del difensore rossoblu

Calciomercato Bologna, pronto l’ADDIO del difensore Beukema dopo la grandissima stagione con Motta. Ecco l’offerta

Il Bologna potrebbe perdere un altro pezzo pregiato della rosa. Lo riporta Il Giorno che svela un possibile nuovo colpo per il club meneghino. Qualora il Torino dovesse sparare troppo alto per Buongiorno, l’Inter potrebbe puntare tutto su Beukema del Bologna.

Per il difensore, si legge, sarebbe necessaria una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non una passeggiata certo, ma ben inferiore ai 40 chiesti da Cairo per il granata.