Calciomercato Bologna, occhi puntati su un centrocampista dell'Inter. Le ultime notizie - Calcio News 24

Calciomercato Bologna, occhi puntati su Akinsanmiro dell’Inter, il centrocampista brilla con la Sampdoria: irrompe un club di Serie A!

Arrivano novità inattese legate al calciomercato Inter e a Ebenezer Akinsanmiro. Il centrocampista nigeriano classe 2004 è stato girato in estate dai nerazzurri alla Sampdoria con la formula di un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Con i blucerchiati il ragazzo sta vivendo un’ottimo avvio di stagione. Addirittura, come rivela il Corriere dello Sport, ci sarebbe un club di Serie A che ha messo gli occhi addosso al calciatore: si tratta del Bologna, che avrebbe già cominciato ad informarsi con i nerazzurri per una operazione che resta tuttavia abbastanza difficile.

Akinsanmiro è arrivato alla Samp dai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, e difficilmente lascerà il club ligure prima del termine del campionato. Il Bologna potrebbe tentare di discutere dell’affare all’interno dell’operazione Fabbian, ma è comunque difficile ipotizzare che Akinsanmiro lasci la Samp a metà campionato.