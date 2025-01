Calciomercato Bologna, si sblocca la situazione Beltran? Quel fattore può incidere sull’esito della trattativa

Calciomercato Bologna, com’è la situazione per portare Cabral in Emilia Romagna? Sartori pressa, ma il Benfica pretende 18 milioni

Secondo quanto riportato da TuttoBolognaWeb, il calciomercato Bologna vede i rossoblu provare a comprare Beltran, ma la situazione si dimostra in salita più del previsto.

LA SITUAZIONE – L’attaccante del Benfica fa parte invece della seconda strategia per acquistare un giocatore pronto subito e che Italiano conosce bene. Il problema sono i costi, perché i lusitani sparano alto, circa 18 milioni di euro, cifra che il Bologna non può raggiungere senza un paio di cessioni, ma a gennaio nessun titolare andrà via. Resta una pista molto complicata.