Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro di Karlsson? L’attaccante rossoblu vicino alla cessione

Calciomercato Bologna, novità importanti per quanto riguarda l’attaccante Karlsson. Addio a gennaio viste le poche presenze

Uno dei temi del calciomercato Bologna è sicuramente legato all’attaccante rossoblu Karlsson: ad oggi sempre più vicino all’addio a gennaio visto il poco spazio. Ecco la situazione raccontata da TuttoBolognaweb.

LA SITUAZIONE – Come sappiamo Karlsson ha da tempo la valigia in mano. Nonostante il gol segnato alla Roma, il giocatore svedese non è riuscito a ritagliarsi un posto importante all’interno della rosa ma, anzi, con l’esplosione improvvisa del talento argentino Benjamin Dominguez, l’attaccante e ritornato mestamente a sedersi in panchina e a non vedere più il campo. Il gol divorato in Coppa Italia contro il Monza non ha di certo aiutato, dunque, Karlsson è il primo della lista alla voce partenti. Su di lui c’è l’interesse di alcune squadre olandesi (che lo conoscono bene sin dai tempi dell’AZ Alkmaar), ma anche tedesch