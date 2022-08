Calciomercato Bologna: muro al Torino su Orsolini

Calciomercato Bologna, rifiutata l’offerta del Torino per Orsolini, i rossoblu ragionano anche sul possibile rinnovo

Il Bologna rimanda al mittente l’offerta per Orsolini. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, i felsinei hanno rifiutato un’offerta di 9 milioni da parte del Torino.

Non soltanto il Torino, perché anche il Sassuolo ci pensa come sostituto di Raspadori. A Bologna però si comincia a ragionare anche per un prolungamento del contratto del calciatore, che scade nel 2024.