Carrasco verso l’Inter via Candreva, il Milan non molla Deulofeu

Calciomercato, ultimi giorni di trattative. Ipotesi Candreva al Dalian per Carrasco: il Milan non molla per Deulofeu del Watford

La Milano del calciomercato accende i fari sulle mosse in entrata di Inter e Milan. Ambedue le società sono molto attive in questa fase finale della sessione invernale e contano di centrare gli ultimi colpi. Nell’Inter è scoppiato ufficialmente il caso Perisic, il giocatore ha chiesto la cessione. L’Arsenal ha offerto 5 + 40 milioni per il prestito con diritto di riscatto ma l’Inter lo lascerebbe partite solamente a titolo definitivo. Il calciatore Ferreira Carrasco è stato evidenziato come il possibile successore dell’ala croata. Come riporta Sky Sport, l’ultima idea in casa Inter è quella di dare in cambio al Dalian il cartellino di Antonio Candreva.

Carrasco è un nome anche in casa Milan, ma l’Inter negli ultimi giorni ha superato nettamente i cugini rossoneri. Non è il solo nome che si fa in casa Inter che guarda anche al futuro e domani incontrerà l’Udinese per De Paul. L’obiettivo è anticipare il Napoli che ha presentato all’Udinese un’offerta da 30 milioni, i nerazzurri provano a chiudere per giugno. Carrasco sempre più in orbita inter, il Milan vira e non molla Deulofeu. Per il momento, però, il Watford non accetta un trasferimento con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il club londinese chiede 25 milioni di euro, ma nelle prossime ore è possibile un nuovo affondo da parte della società rossonera.