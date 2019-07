Calciomercato Chelsea, parla Lampard in vista della prossima stagione, con il blocco dei colpi in entrata – VIDEO

Frank Lampard, nuovo manager del Chelsea, ha parlato del mercato della sua società, limitato per colpa del blocco. Il Chelsea, infatti, non potrà effettuare operazioni in entrata. Ecco le sue parole.

«Stiamo bene così», dice l’ex centrocampista dei Blues, che ha preso il posto di Maurizio Sarri. «Ho una squadra fatta di ottimi giocatori, sappiamo che non possiamo prenderne altri, ma non ne abbiamo bisogno».