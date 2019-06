Calciomercato Chievo: stagione opaca, ma c’è la fila per Stepinski

Calciomercato Chievo: c’è la fila per Stepinski, nonostante l’attaccante polacco sia reduce da una stagione deludente

Nella triste stagione del Chievo, non ha saputo portare in dote ai clivensi un bottino superiore alle sei marcature totali. Poche rispetto a quelle che erano le aspettative estive. Ma Stepinski, con il club retrocesso in Serie B, vanta comunque un importante mercato.

Al piano di sopra, naturalmente. Dove è salito il Brescia, che negli ultimi giorni si è interessato all’attaccante polacco. Al pari dell’Udinese, che in casa Chievo punta anche al difensore Barba. Stepinski lascerà con ogni probabilità Verona, la società di Campedelli valuta la soluzione più vantaggiosa per l’addio.