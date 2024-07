Calciomercato Como, la squadra allenata da FABREGAS è scatenata: tentativo per QUESTO GIOCATORE del Milan

Calciomercato Como, la squadra allenata da FABREGAS è scatenata: tentativo per QUESTO GIOCATORE in forza al Milan

Il Como è letteralmente scatenato sul mercato. Nonostante le firme di Belotti e Dossena, la società lombarda non ha alcuna intenzione di fermarsi. Come riportato dal Corriere dello Sport Fabregas avrebbe in mente di portare Luka Romero sotto i suoi ordini.

Il talentuosissimo classe 2004 è reduce da 6 mesi tutto sommato buoni all’Almeria. Infatti, come riporta sempre il quotidiano, su di lui ci sono anche le attenzioni di alcuni club spagnoli.