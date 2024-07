Calciomercato Como, completato il reparto portieri: il punto

Calciomercato Como, i lariani hanno rimesso a posto il reparto dei portieri: Pau Lopez il titolare, un’altra vecchia conoscenza con il 12

Il Como ha completato il reparto portieri sul calciomercato per la prossima stagione. Come riportato da Fabrizio Di Marzio infatti è quasi fatta per Pau Lopez: il Marsiglia ha accettato l’offerta dei lariani per il prestito oneroso a 500 mila e il riscatto obbligatorio in caso di salvezza a 9 milioni.

Per quanto riguarda il suo vice, sarà Pepe Reina, vecchia conoscenza della Serie A tra i pali di Napoli e Milan: domani la firma.