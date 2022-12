Calciomercato Cremonese, il sogno è Shomurodov. Ma c’è un problema

Calciomercato Cremonese, il sogno del club lombardo per l’attacco è Shomurodov. Ma c’è un problema per il suo acquisto

La Cremonese è in cerca di un rinforzo in attacco e avrebbe messo nel mirino Eldor Shomurodov, in uscita dalla Roma con cui, fin qui, non ha trovato spazio.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ostacolo sarebbe però rappresentato dalla formula dell’affare: i giallorossi vorrebbero cedere l’uzbeko solo a titolo definitivo, ma i 10 milioni richiesti sono troppi.