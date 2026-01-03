Calciomercato Cremonese, è Marianucci il rinforzo in difesa per Nicola. Il punto sui grigiorossi 

Calciomercato Cremonese, arriva Marianucci per la retroguardia di Nicola: il quadro completo sui grigiorossi

Il mercato della Cremonese entra subito nel vivo con un rinforzo per la difesa. La Gazzetta dello Sport scrive che è in dirittura d’arrivo l’accordo con il Napoli per il prestito secco del giovane difensore Luca Marianucci, classe 2004 e punto fermo della Nazionale Under 21. L’operazione, che ha visto i grigiorossi superare la concorrenza di altri club, risponde all’esigenza di mister Nicola di ampliare le rotazioni nel reparto arretrato, finora retto quasi esclusivamente dal trio Terracciano-Baschirotto-Bianchetti, con il rischio squalifiche ormai alle porte. Resta vivo, anche se più complesso, il sogno Sebastiano Luperto del Cagliari: il centrale 29enne è un pupillo di Nicola, che lo ha già allenato con profitto. Entrambe le piste confermano la volontà della società di puntare su profili italiani.



Per il centrocampo e l’attacco si valutano opportunità, ma senza fretta. In avanti, con Vardy, Bonazzoli e Sanabria, la coperta è buona, e si attende il pieno recupero del francese Moumbagnà per valutarne le condizioni fisiche.



Sul fronte cessioni, è fatta per Manuel De Luca al Modena. L’attaccante, finito fuori rosa dopo il gol all’esordio in A col Sassuolo, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di promozione dei “canarini”. Il Modena spinge anche per Sernicola, su cui però si è inserito lo Spezia, interessato pure a Valoti per la mediana. Per Okereke si riapre la pista turca, mentre Johnsen piace a Palermo e Venezia (dove ritroverebbe Stroppa). La Cremonese blinda invece il giovane terzino Barbieri, considerato incedibile.



Nonostante le voci di mercato, l’attenzione è tutta sulla difficile trasferta di Firenze. Nicola ha tenuto alta la tensione: salvo imprevisti dell’ultima ora, il tecnico avrà l’intera rosa a disposizione per la sfida contro la Fiorentina.

