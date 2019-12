Calciomercato, è sempre Juve Inter: le nuove sfide dopo Kulusevski

Calciomercato, è sempre Juve Inter: due nuove sfide tra Paratici e Marotta dopo la disputa per arrivare a Kulusevski

E’ sempre Juve Inter. In campionato come sul mercato. Dove Paratici ha appena beffato Marotta per Kulusevski, talento svedese classe 2000 di proprietà dell’Atalanta che pareva destinato ai nerazzurri e finirà invece ai bianconeri.

Soltanto l’ultimo sgarbo tra le due società, dopo che in estate si erano registrate delle schermaglie anche per Lukaku. E i prossimi nomi sono già sul mirino di entrambi i club. A partire – secondo La Gazzetta dello Sport – da Federico Chiesa e Sandro Tonali, oggetti del desiderio che torneranno protagonisti delle trattative in vista della prossima sessione estiva…