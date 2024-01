Calciomercato Empoli, in attacco spunta il nome di Cerri

Calciomercato Empoli, i toscani alla ricerca di un rinforzo in attacco: piace Cerri, che al Como non trova molto spazio

L’Empoli si muove sul calciomercato alla ricerca di un rinforzo per l’attacco e, come riportato da Sky Sport, uno dei nomi appetibili per la squadra di Andreazzoli sarebbe quello di Alberto Cerri. Classe 1996 del Como, sulle sponde del lago non sta trovando molto spazio e gradirebbe la possibilità di cambiare aria.

La trattativa potrebbe comprendere anche il passaggio in Serie B di Stiven Shpendi, in un discorso di prestito per fare esperienza. Il Como ha aperto al prestito. In caso di mancato arrivo di Cerri, il secondo nome è quello di Okereke della Cremonese.